خبيرٌ أمني: داعش يستعيد قوته.. والعمليات العسكرية ضده إعلاميّة فقط

2019/11/17 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بالرغم من إعلان الولايات المتحدة الأميركية مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي نهاية الشهر الماضي، إلا أن التنظيم المتشدد بدأ باستعادة قوته ونشاطه في عددٍ من مناطق […]

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