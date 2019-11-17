أبيدال: أبلغنا سواريز بضم مهاجم جديد لبرشلونة

2019/11/17 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن العديد من الكواليس التي تخص النادي في الفترة الأخيرة، وتطرق إلى إمكانية عودة مفاوضات ضم البرازيلي نيمار داسيلفا مرة أخرى، وأيضًا الحديث مع الأوروغواياني لويس سواريز عن وجود مهاجم جديد قادم للفريق.

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