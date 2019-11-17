بالأرقام.. مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي

2019/11/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، الأحد، مؤشرات تدوال سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي:

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