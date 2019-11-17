2019/11/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنايات الحلة تصدر أمراً بالقبض على محافظ بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنايات الحلة تصدر أمراً بالقبض على محافظ بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).