اتهامات جديدة لبريطانيا بالتستر على جرائم حرب في العراق وافغانستان

2019/11/17 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق اجرته قناة بي بي سي وصحيفة الصنداي تايمز، أن الحكومة البريطانية والجيش متهمان بالتستر على جرائم حرب في العراق وافغانستان شملت قتل اطفال

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