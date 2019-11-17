مجلة أميركية تهّز الأوساط الكردية بكشفها عن قيمة القصور التي اشتراها نجل مسعود بارزاني في لوس أنجلوس

2019/11/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق كشفت مجلة Variety الأميركية، عن قيمة القصور التي أشتراها منصور بارزاني نجل مسعود بارزاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.وقالت المجلة في تقرير لها، إن “منصور ابن مسعود برزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق (برزانيستان) اشترى قصرين في بيفيرلي هيلز بلوس انجلوس قيمة احدهما 20 مليون دولار والثاني […]

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