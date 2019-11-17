مراسلنا في البصرة: انتهاء الاضراب العام

2019/11/17 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية، اليوم الاحد، انتهاء الاضراب العام بالمحافظة.

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