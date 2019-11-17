2019/11/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الأحد، تعديلاً إدارياً على آلية التقديم لشغل ١٠ آلاف درجة مخصصة للمحاضرين في تربية المحافظة.

وذكر الدخيلي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "وبموجب هذا التعديل سيكون التقديم مباشرةً على الأقسام التابعة لمديرية التربية بدلاً من التقديم على المدارس".

واضاف‘ "اصدرنا امراً بتشكيل لجان فرعية في كل قضاء بإستلام طلبات التوظيف وفرزها، ونؤكد ايضاً ان خريجي ٢٠٠٥ فما دون مقبولون دون قيد او شرط نظراً لظروفهم الصعبة وسنوات حرمانهم من العمل".

وتابع "كذلك وجهنا بشمول جميع محاضري محو الأمية المثبتة اسماؤهم في المديرية بالتوظيف دون قيد او شرط سواءً المستمرين بالعمل او الملغاة مراكزهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يجري تعديلاً مهماً لآلية تعيين المحاضرين في التربية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يجري تعديلاً مهماً لآلية تعيين المحاضرين في التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).