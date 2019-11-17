نائب: دعوة الصدر للاضراب عن الدوام مهمة لدعم الإصلاح والتغيير

2019/11/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر نائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الأحد، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاضراب الطوعي خطوة مهمة لدعم دعوات الاصلاح والتغيير.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاضراب العام جزء مهم من وحدة المجتمع بجميع اطيافه نحو الهدف الاسمى الذي خرج اليه ملايين المتظاهرين السلميين في بغداد ومحافظات عدة".

واضاف، "على الحكومة واجهزتها المعنية عدم النظر الى الاضراب بنظرة سلبية وعليها الاسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين وجميع العراقيين في الاصلاح ومحاربة الفساد ورموزه والا فهناك طرق سلمية اخرى تضع الامور في نصابها الصحيح".

وحيا الشمري "صفوة العراق من الجيل الجديد الذي اثبت بتظاهراته ومطالبه ولائه المطلق للوطن بعيدا عن كل مسميات اخرى كانت سببا في تدهور الاوضاع في البلاد وفساد البعض وثرائهم على حساب الملايين".

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