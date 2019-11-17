خامنئي يشدد على ضرورة تطبيق قرار رفع أسعار الوقود

2019/11/17 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على ضرورة تطبيق خطة رفع اسعار الوقود وتنفيذها بالكامل.

وقال خامنئي في تصريح عقب اشتداد حدة الاحتجاجات الشعبية إن استياء البعض من هذا القرار أمر مؤكد إلا ان تطبيقه ضروري في هذه المرحلة كونه يدعم قرار السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مبينا ان السلطات الثلاث اتخذت قرارها بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه.

وألقى خامنئي بمسؤولية اعمال التخريب والحرق التي تخللت الاحتجاجات على أعداء إيران الذين يدعمون التخريب ويزعزعون الأمن بشكل دائم ويعملون على زرع الفتنة بين افراد الشعب الايراني.

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