حكومة الطرشان والقنص والدخان في بؤرة البركان

2019/11/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جسار صالح المفتي عقدت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل والأحزاب السياسية في مجلس النواب اجتماعا عاجلا في قصر السلام ببغداد على اثر وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقد تمخض عن الاجتماع...أكمل القراءة ←

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