2019/11/17 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لا أعتقد أنّ لديكم متسعا من الوقت لممارسة التسويف والمماطلة والخداع في تلبية مطالب الشعب الثائر بعد خطبة المرجعية العليا يوم أمس الخامس عشر من تشرين الثاني ,...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات الثلاث .. إرحلوا جميعا دون استثناء) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات الثلاث .. إرحلوا جميعا دون استثناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).