المرجعية هو الشعب ولايمكن بأي حال لأي مرجعية دينية ان تنصب نفسها فوق الشعب

2019/11/17 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت …..أصبح بيان علي السيستاني من جمعة الى اخرى عبارة عن شماعة الكل يعلق عليها غسيله لاسيما الأحزاب...أكمل القراءة ←

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