2019/11/17 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

محكمة جنايات بابل تصدرا أمراً بإلقاء القبض على المحافظ كرار العبادي وتؤجل محاكمته إلى يوم الثلاثاء المقبل لعدم حضوره اليوم

أصدرت محكمة جنايات بابل، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، أمراً بالقبض على المحافظ كرار العبادي، فيما تم تأجيل محاكنمته إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت اليوم أمراً بالقبض على المحافظ كرار العبادي ".

وأضافت أن "المحكمة أجلت محاكمته إلى يوم الثلاثاء المقبل لعدم حضوره أمامها اليوم الأحد".

وأصدرت محكمة تحقيق النزاهة في بابل مطلع الشهر الحالي قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة.

بغداد اليوم-بغداد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) موعداً للنظر بطعن مجلس محافظة بغداد في قرار حله.

وقال عضو مجلس بغداد، سعد المطلبي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم

بغداد اليوم- بغداد

بعث وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، رسالة الى المتظاهرين في محافظات العراق المختلفة على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في العراق ورافقها قطع للطرق لإعلان الاضراب عن الدوام.

وقال الخطيب في تغريدة عبر حساب

بغداد اليوم- بغداد

أوضح سعد الحديثي، المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ‏الأحد‏ (17‏ تشرين الثاني‏، 2019)، حقيقة الانباء التي تقول إن رئيس الوزراء أوعز الى المحافظات بإعلان اليوم عطلة رسمية.

وقال الحديثي لـ (بغدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنايات بابل تصدر أمر قبض بحق المحافظ الحالي وتؤجل محاكمته إلى الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنايات بابل تصدر أمر قبض بحق المحافظ الحالي وتؤجل محاكمته إلى الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).