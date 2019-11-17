محمد نفاع - إميل توما - كتابة التاريخ وصنع التاريخ

2019/11/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نفاع أبتعد عن المبالغة، فيها اساءة، قرأت له وسمعت عنه، قبل ان التقي به سنة 1963 في حيفا، كنت طالبا جامعيا في القدس، كتبت مقالا حسبته بحثا حول القومية العربية، اعتمدت على الكثير من المصادر واقتبست منها، وأرسلته الى مجلة "الجديد"، وبغرور الشباب، رحت أنتظر نشره المؤكد، لكني وبدلا من ذلك تلقيت رسالة مؤدبة ومشجعة من إميل توما فيها دعوة الى لقاء معه، وهكذا كان.رحّب بي بلطف وكياسة وقهوة، وقدم لي محاضر......

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