طلعت رضوان - الشعب الإيرانى ومعركته مع المرجعيات الدينية

2019/11/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان انتفض الشعب الإيرانى ضد أعضاء الكهنوت الدينى، المتحكمين فى مقدرات ومصيرالشعب..وتبديد موارد الدولة، مرة بالتسليح النووى (وغيرالنووى) ومرة بالإنفاق على التنظيمات الإرهابية، التى تعمل على زعزعة الاستقرارالوطنى، وتكاد تكون (دولة داخل الدولة) مثل تمويل وتسليح الحزب سارق اسم الله فى لبنان، وتمويل وتسليح الحوثيين، لهدم استقرارالشعب اليمنى..والعمل على تخلفه وعودته للعصرالحجرى، بحجة مقاومة التدخل السعودى/......

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