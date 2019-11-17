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رئيس حكومة كوردستان يعبر عن فخره بما يميز الكورد في المنطقة


رئيس حكومة كوردستان يعبر عن فخره بما يميز الكورد في المنطقة
2019/11/17 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الى مخيم بردرش في دهوك الاسبوع الماضي – تصوير: كوردستان 24

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