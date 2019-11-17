الحديثي يعلن عن ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد

2019/11/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، الاحد، عن ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد، مشيرا الى ان هذا القانون صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وارسل الى مجلس النواب.وقال الحديثي في تصريح صحفي تابعته (الصباح الجديد)” “ادناه ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه ...

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