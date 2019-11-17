انفجر البركان ولم يعد اي شيء كما كان

2019/11/17 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني 1- 16سنة وابناء العراق الغيارى يعضون على جراحهم ويحدوهم الامل ان هؤلاء اللصوص والمزورين والقتلة والانتهازيون ومزدوجي الولاء ان يتراجعوا عن غيهم ويكتفوا بما سرقوا ونهبوا وخربوا كل...أكمل القراءة ←

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