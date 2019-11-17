قيادي بالحشد لـ

2019/11/17 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اعلن امر فوج الثالث لواء 33 علاء الوحيلي، عن القاء القبض على مجموعة ارهابية خلال عملية امنية شاركت في في قطعات الحشد

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