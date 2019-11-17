5 فوائد صحية مذهلة للبقدونس

2019/11/17 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي نبات البقدونس على فوائد طبية مذهلة لصحة الإنسان، من بينها إزالة السموم وإدرار البول والعديد، وفق صحيفة ”ميديكال ديلي“. ونشرت الصحيفة، أن البقدونس نبات أصلي

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