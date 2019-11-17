وزارة الدفاع: إعادة 54034 من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة

2019/11/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، اعادة 54034 من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

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