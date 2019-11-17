مدرب البحرين:منتخب العراق يمتلك افضلية رغم اسلوب لعبه الواضح

2019/11/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد مدرب المنتخب البحريني لكرة القدم ان مباراته امام العراق في التصفيات المزدوجة ليست بالسهلة رغم اسلوبه الواضح في اللعب .

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