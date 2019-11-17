واشنطن تُعلن عن دعمها للشعب الإيراني

2019/11/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال وزير الخارجية الأميركية #مايك_بومبيو إن بلاده « لن تبقى صامتة حيال سوء تصرف #الحكومة_الإيرانية مع الشعب الإيراني».مؤكّداً عن دعم #واشنطن لمطالب الشعب الإيراني، قائلاً: «أميركا […]

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