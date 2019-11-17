2019/11/17 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع، اليوم الاحد، صدور أوامر استقدام لمحافظ ذي قار السابق ومدير التربية ورئيس هيئة الاستثمار بتهم فساد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "النزاهة اصدر اوامر استقدام لمحافظ ذي قار السابق يحيى الناصري، ومدير تربية المحافظة رياض كريم، ورئيس هيئة استثمار ذي قار، عماد طارش، بسبب التلاعب بقطعة ارض تابعة للحكومة وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

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