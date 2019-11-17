بالصور.. حريق هائل في شارع الرشيد في بغداد

2019/11/17 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مخزن بمنطقة حافظ القاضي بشارع الرشيد وسط بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "حريقاً ضخماً اندلع داخل دار متخذ كمخزن في منطقة حافظ القاضي قرب سيد سلطان علي في شارع الرشيد في بغداد".

وأضاف أن "10 فرق من الدفاع المدني وزورق للدفاع المدني أيضاً لإمداد المياه من نهر دجلة، شاركت في إخماد الحريق".

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