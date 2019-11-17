2019/11/17 | 13:10

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وفد المنتخب الوطني علي جبار: توزيع تذاكر دخول الجماهير لملعب عمان الدولي لمشاهدة مباراتنا امام البحرين سيكون مجاناً قبل اربع ساعات من موعد انطلاقها) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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