الدفاع تعلن عدد المعادين للخدمة من المفسوخة عقودهم

2019/11/17 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، عدد المعادين الى الخدمة، من المفسوخة عقودهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد لشفق نيوز ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية، يوم الأحد الموافق 17 تشرين الثاني 2019، من المفسوخة عقودهم بلغ 54034".

وأكدت الوزارة انها مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً.

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