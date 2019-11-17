فرقة العباس القتالية بشأن أحداث التظاهرات: لا يوجد قاتل مجهول وما يجري هو تجاهل للقاتل المعلوم

2019/11/17 | 13:19

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بغداد اليوم- بغداد

أكد قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، أنه لا يوجد قاتل مجهول وم...





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