نمو ودائع البنوك في الأردن 3.4% في 9 أشهر

2019/11/17 | 13:20

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، الأحد، نمو إجمالي ودائع البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام 3.4 بالمئة إلى 35.015 مليار دينار (49.3 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2018.

كانت ودائع البنوك الأردنية نحو 33.84 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

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