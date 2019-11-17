2000 متطوع في الحبانية للقيام بثورة امريكية في العراق.. شرارتها ستنطلق من الموصل

2019/11/17 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تشهد بعض المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط اضافة الى العاصمة بغداد مظاهرات مشروعة وسلمية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل اضافة الى اصلاحات جذرية

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