ليفربول يصرف النظر عن مبابي ويدخل صراعاً مع مانشستر يونايتد

2019/11/17 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت تقارير إعلامية إن ليفربول صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنكليزي قررت التركيز على لاعب آخر يمكن "عمليا" استقدامه.

وذكرت صحيفة "مترو"، نقلا عن تقارير إسبانية، أن اسم مبابي كان، قبل أيام، مطروحا بقوة بين مسؤولي ليفربول، مضيفة أن "الريدز" تخلى عن هذه الفكرة وبات يستهدف لاعب دورتموند، جيدون سانشو.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب، اعترف، في وقت سابق، أن فريقه سيكون سعيدا بالتوقيع مع النجم الفرنسي الشاب، البالغ من العمر 20 عاما.

وسبق للمدرب الألماني أن التقى أفرادا من أسرة اللاعب الدولي الفرنسي في محاولة لإقناعه بالتعاقد مع ليفربول، لكنه فضل البقاء في بلده الأصلي.

وأوضح المصدر أن سانشو مراقب من العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو ما سيجعل ليفربول يدخل على خط المفاوضات في أقرب وقت.

وتابع أن كلوب لا يريد أن يضيع فرصة التوقيع مع نجم دورتموند، الذي قرر بالفعل مغادرة الفريق بحلول نهاية الموسم الجاري.

وتشير تقارير إعلامية ألمانية إلى أن العلاقة بين سانشو ودورتموند باتت متوترة، خصوصا بعدما تعرض لما وصف بـ"الإهانة" في مباراته الأخيرة، أمام بايرن ميونيخ، حيث تم استبداله في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

ويرجح أن تكلف صفقة التعاقد مع سانشو أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 130 مليون دولار)، وهو رقم يبدو مقبولاً ومتاحاً بالنظر إلى أن صفقة مبابي كانت ستكلف الفريق نحو 200 مليون يورو لاستقدامه من باريس سان جرمان، وهو رقم هائل لا يمكن دفعه.

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