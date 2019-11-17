فرقة العباس القتالية تعلق على أحداث التظاهرات: لا يوجد قاتل مجهول وما يجري هو تجاهل للقاتل المعلوم

2019/11/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أكد قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، الأحد، أنه لا يوجد قاتل مجهول وما يجري هو تجاهل للقاتل المعلوم، مبيناً أن عدم تحديد القاتل هو تجاهل لدماء الشعب والقوات الأمنية.وقال الزيدي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إنه “لا يعتقد ان هنالك قاتل مجهول بل تجاهل للقاتل المعلوم، فالامر لا يخلو من أمرين”.[…]

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