زلزال يضرب المغرب

2019/11/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة بجنوب شرقي مدينة فاس المغربية.

وذكر المرصد الأوروبي للزلازل، أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط.

ولم تشر السلطات إلى وقوع خسائر بشرية أو مالية جراء الزلزال.

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