الداخلية الإيرانية: سنتعامل بصرامة مع المتظاهرين المخربين

2019/11/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجهت الحكومة الايرانية، اليوم الاحد، قواتها للتعامل بصرامة مع المحتجين اللذين يستهدفون الممتلكات العامة والخاصة.

وقال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، من أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المتظاهرين المخربين.وقال الوزير إن أي احتجاجات يجب أن تكون ضمن القانون والوضع بشكله الحالي ليس لصالح أي طرف.وأوضحت الوزارة في بيان أنها تمكنت من تحديد هوية "قادة العناصر المثيرة للشغب في اليومين الماضيين وسيتم التعامل مع كل من يُعرض أمن المواطنين إلى خطر بشكل حازم".وقالت إن "أعداء أيران وكالسابق لن يجنوا شيئا من تعويلعهم على هذا الشغب سوى الخزي والعار".وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أن الشرطة لن تتستاهل وستتصدى لكل من يخل بالأمن في البلاد.هذا وتحدثت وكالات الأنباء الإيرانية عن حملة اعتقالات شملت أكثر من 100 شخص في عدد من المدن أهمها، مشهد، وساري، ويزد، جراء الاحتجاجات.

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