2019/11/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع اليوم الأحد، بإصدار محكمة جنايات الحلة أمراً بالقبض على محافظ بابل كرار العبادي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يقع في قبضة محكمة جنايات الحلة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يقع في قبضة محكمة جنايات الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).