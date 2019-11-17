الجوراني: خطاب المرجعية الأخير ينذر بوجود خطر كبير

2019/11/17 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، أن خطاب المرجعية الأخير يؤكد وجود خطر كبير قد يضرب البلاد محاولا استغلال التظاهرات.

وقال الجوراني في تصريح، إن المرجعية خرجت لأول مرة عن دبلوماسيتها وان خطابها ينذر بوجود خطر، مبينا أن تأييد المرجعية للتظاهرات لا يعد انحيازا إنما محاولة لتعديل الكفة في البلاد وإثبات ان الفرصة كبيرة امام الحكومة والقوى السياسية لتحقيق الاصلاحات، محذراً من دخول البلاد في نفق مظلم في حال تأخر تحقيق الاصلاحات، لافتا الى وجود جهات تعمل على حرف مسار التظاهرات السلمية.

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