بعد انسحاب قوات أمنية.. المتظاهرون يصلون الى جسر وسط بغداد

2019/11/17 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان، اليوم الاحد، بوصول المتظاهرين المحتجين الى جسر، وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود العيان ان المتظاهرين وصلوا الى جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب من المنطقة المحيطة به.

وسقط قتيل واصيب العشرات بجروح في عمليات كر وفر بين المحتجين والقوات الامنية عصر الجمعة، في ساحة الخلاني وسط بغداد، بعد ان اسقط المتظاهرون كتلاً كونكريتية تؤدي الى جسر السنك.

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