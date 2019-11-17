النزاهة تعلن صدور أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في النجف

2019/11/17 | 13:51

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بغداد اليوم-النجف

كشفت هيأة النزاهة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيأة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيأة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية".

وأشار بيان النزاهة إلى أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، بصدور أمر قضائي، بحجز أموال رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، المنقولة وغير المنقولة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم صدور امراً قضائياً، بحجز أ

بغداد اليوم- ديالى

أثارت حادثة تعرض خمسة اطفال في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى، الى هجمات من قبل كلاب سائبة نقلوا على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، والتي انتشرت صورهم على منصات التواصل الاجتماعي بكثافة مساء يوم أمس، حالة من السخط الشعبي وتوجيه كم

بغداد اليوم- البصرة

أعاد متظاهرو البصرة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، فتح الشوارع المغلقة، وثلاثة جسور سيطروا عليها خلال ساعات الصباح الأولى، لمنع الموظفين من الوصول الى أماكن عملهم، بغرض اشراكهم في الاضراب العام الذي دعا له المتظاهرون.

وقال م

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