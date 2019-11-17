2019/11/17 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الهيأة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة {340} من قانون العقوبات العراقيِّ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).