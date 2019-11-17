2019/11/17 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدايةالمباراة:الاولمبيالعراقيx كورياالجنوبية– بطولةدبيالدوليةللمنتخباتالاولمبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: الاولمبي العراقي x كوريا الجنوبية – بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية المباراة: الاولمبي العراقي x كوريا الجنوبية – بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).