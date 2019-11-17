2019/11/17 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدايةالمباراة:الاولمبيالعراقيx كورياالجنوبية– بطولةدبيالدوليةللمنتخباتالاولمبية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: الاولمبي العراقي x كوريا الجنوبية – بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: الاولمبي العراقي x كوريا الجنوبية – بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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