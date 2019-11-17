أمريكي يقتل زوجته وثلاثة من أولاده ثم ينتحر

2019/11/17 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة إن ثلاثة صبية وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص كما أصيب صبي آخر خلال خلاف أسري تحول إلى إطلاق نار أمس السبت في جنوب شرق سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب سكاي نيوز توجهت الشرطة إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت صبيا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وقال ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييغو في مؤتمر صحفي إن ثلاثة صبية آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقالت مات دوبس الضابط بشرطة سان دييجو: “عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء”، وأضاف أن الصبي نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.

وقال إنه بعد حصول الأم يوم الجمعة على أمر ضد الأب بعدم التعرض لها نشب عراك بينهما صباح السبت، وقام الأب بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه بمسدسه.

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