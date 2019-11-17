2019/11/17 | 13:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، أنه أبلغ الأوروجواياني لويس سواريز، أن النادي الكتالوني سيتعاقد مع مهاجم جديد.
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وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبيدال: أبلغنا سواريز بضم مهاجم جديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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