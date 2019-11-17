مراسلنا: هيئة النزاهة تعلن عن صدور 27 امر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار

2019/11/17 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور 27 امر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار.

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