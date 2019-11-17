شاهد/قافلة امريكية تدخل القامشلي استعداداً لهذا الغرض؟

2019/11/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قافلة للجيش الأمريكي تحمل مواداً لوجستية تستخدم في التحصينات الهندسية العسكرية، اليوم الأحد، إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا....

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