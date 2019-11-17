بالفيديو.. موصليون يبتكرون نسختهم الخاصة من نشيد المقاومة الإيطالية دعما للاحتجاجات

2019/11/17 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدعت فرقة موسيقية من مدينة الموصل العراقية نسختها الخاصة من نشيد المقاومة الإيطالية الشهير “بيلا تشاو”، في خطوة تهدف إلى تسخير الفن في دعم حركة الاحتجاج في البلاد.ويظهر مقطع فيديو كليب انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي، فنانين يرتدون أقنعة الفنان سلفادور دالي الشهيرة وبزات حمراء اشتهرت في مسلسل “لا كاسا دي بابل” الإسباني، […]

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