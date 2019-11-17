صالح محمد العراقي يدعو لإضراب “طوعي” ويؤكد: إن ضاعت الفرصة ضاع الوطن

2019/11/17 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى اضراب “طوعي” في المدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، لمساندة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد، والمحافظات الاخرى.

وقال العراقي في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ضاعت الفرصة ضاع الوطن، فلابد للفساد أن ينجلي ولابد للفاسد أن ينكسر.

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