فلاح أمين الرهيمي - الظاهرة العراقية تاريخها وأسبابها وإفرازاتها

2019/11/17 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الظاهرة العراقية لم تكن وليدة يومها أو المرحلة التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وإفرازاتها التي فجرت الانتفاضة التشرينية المجيدة وإنما وليدة عصور وعهود حكم تمتد إلى ماضي العراق وحاضره وقد كانت الفترة الفاصلة بينهما فترة ثورة الرابع عشر من تموز عام/ 1958 التي خلقت عقول وأفكار متقدمة ومتطورة فكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً لدى الشعب العراقي وبالرغم من عمرها القصير إلا أن إفرازاته......

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