عشيرة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لنقل السلطة من الحكومة العراقية إلى القضاء

2019/11/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب شيخ قبيلة البدور في ذي قار، عدي عابر فهد الشرشاب، الأحد المجتمع الدولي بالتدخل لنقل السلطة من الحكومة العراقية إلى القضاء.وقال الشرشاب، في بيان تلقته “يس عراق” “نطالب مجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية كافة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 48 ساعة لنقل السلطة بإشراف اممي من الحكومة العراقية الحالية المنحلة بقرار الشعب […]

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