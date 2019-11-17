برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لضم راكيتيتش

2019/11/17 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن برشلونة رفض مؤخرًا أحد العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

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